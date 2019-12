Le ministre Mai Tien Dung, responsable du bureau gouvernemental, porte-parole du gouvernement. Photo : VNA



Hanoï (VNA) – Le gouvernement a demandé à tous les ministères et organes d’examiner les secteurs placés sous leur gestion pour redoubler d’efforts et accomplir les objectifs fixés, a déclaré le ministre Mai Tien Dung, responsable du bureau gouvernemental.

Lors de la conférence de presse donnée le 2 décembre après la réunion de novembre du gouvernement tenue le même jour, le ministre Mai Tien Dung, également porte-parole du gouvernement, a indiqué que la priorité serait accordée à la stabilisation des prix du porc, à la maîtrise de la peste porcine africaine, aux efforts pour faire retirer le « carton jaune » imposé par la Commission européenne à la pêche vietnamienne, à l’accélération du décaissement en faveur des projets importants dans l’électricité et les transports…

Selon un rapport du ministère du Plan et de l’Investissement, la situation socio-économique en novembre et au cours des 11 derniers mois a continué de s’améliorer.

En novembre, les ventes au détail de biens et de services ont augmenté de 12,6%, record depuis six ans. L’indice des prix à la consommation (IPC) a progressé de 0,96% par rapport au mois précédent. Toutefois, l’IPC moyen des 11 derniers mois n’a connu qu’une hausse de 2,57% par rapport à la même période 2018, la plus faible de ces trois dernières années.

Sur les 11 derniers mois, le Vietnam a affiché un excès commercial de 9,1 milliards de dollars. Pour les investissements directs étrangers (IDE), les capitaux réalisés ont atteint 17,6 milliards de dollars. Depuis janvier, 126.700 entreprises ont été créées, environ 36.900 entreprises ont repris leurs activités.

Le ministre Mai Tien Dung a cependant indiqué que plusieurs problèmes persistaient, dont la flambée des prix du porc et la baisse des exportations de plusieurs produits agricoles importants…-VNA