Zalo, l'application de messagerie via Internet la plus populaire au Vietnam, a commencé à facturer des forfaits d'abonnement à ses utilisateurs à partir du 1er août.

Depuis 15h00 lundi 1er août, le litre d'essence E5 RON 92 et RON 95 a baissé de 444 dôngs et 462 dôngs, respectivement.

La Compagnie générale d’investissement et de développement des autoroutes du Vietnam (VEC) et la Compagnie par actions Tasco ont inauguré lundi 1er août le télépéage sur l’autoroute Nôi Bài-Lào Cai.

Vietjet Air a reçu le prix « Value Airline of the Year » et a été élue parmi les 10 meilleurs compagnies low-cost 2022 par AirlineRatings