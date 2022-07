Photo: thanhnien.vn

Hanoï (VNA) - Le Comité central de l'Union de la jeunesse communiste Ho Chi Minh recrute des membres supplémentaires pour le Club des volontaires internationaux.

Le Club des volontaires internationaux a été créé en 2019 pour soutenir la mise en œuvre des affaires liées aux jeunes du monde entier du Comité central de l'Union de la jeunesse communiste de Ho Chi Minh et d'autres organisations de la jeunesse.

Les candidats doivent être étudiants ; avoir un bon sens politique; avoir des connaissances sur l'homme et la nature du Vietnam, sur son histoire, ses politiques, sa culture, sa société, son économie, sa jeunesse vietnamienne, les mouvements et activités de la jeunesse vietnamienne ; s’intéresser et avoir des connaissances sur des problèmes régionaux et mondiaux actuels...

Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 31 juillet 2022. -VNA