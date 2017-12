Hanoi, 27 décembre (VNA) - Le nombre de nouvelles entreprises en 2017 a battu un nouveau record en enregistrant le chiffre de près de 127.000, pour près de 1.300.000 milliards de dôngs de capitaux, soit une progression en glissement annuel de respectivement 15,2% et 45,4%.

Photo d'illustration: saigontimes



C’est ce qui ressort d’un récent rapport du ministère du Plan et de l’Investissement.Ces nouvelles entreprises ont créé près de 1,16 million d’emplois. Par ailleurs, près de 26.500 entreprises ont repris leurs activités durant cette même période.Avec 35,8% du total, les nouvelles entreprises créées dans le secteur de la vente au détail de biens et de services ont été les plus nombreuses, devant l’industrie manufacturière, la construction, l’immobilier.Cependant, en ce qui concerne la croissance du nombre, la plus forte hausse a été observée dans le secteur immobilier, de 62%. En termes de capital social, c’est aussi le secteur immobilier qui est en tête, avec 30% du total.Cette année, le nombre de faillite est estimé à 12.100 unités, -2,9% par rapport à 2016. - CPV/VNA