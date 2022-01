Photo: zingnews.vn

Hanoï (VNA) - Le Département de la police des transports étudie un nouveau modèle de plaque d'immatriculation avec un changement de police de caractères, un QR code, le drapeau national et l'année de production du véhicule, a annoncé le colonel Do Thanh Binh, directeur adjoint du département.



J’espère que la plaque d'immatriculation résoudra le fait que le conducteur utilise volontairement de fausses plaques d'immatriculation pour éviter la vidéo-verbalisation, a-t-il dit.

"Avec la nouvelle police de caractères, il sera très difficile de coller une nouvelle plaque ou si vous la collez, on la verra tout de suite", a ajouté le colonel Do Thanh Binh.



Le nouveau modèle de plaque d'immatriculation est testé dans de nombreux environnements physiques et de conditions d'éclairage... -VNA