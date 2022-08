Intrusion saline à Ca Mau. Photo: VNA

Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Selon le ministère de l'Agriculture et du Développement rural, le Vietnam est l'un des pays les plus touchés par le changement climatique. En particulier, le delta du Mékong est l'un des trois deltas du monde les plus vulnérables à l'élévation du niveau de la mer.



Face à cette situation, l'organisation néerlandaise de développement SNV a coopéré avec le ministère des Ressources naturelles et de l'Environnement et le ministère allemand de l'Economie et de la Protection du climat pour lancer l’élaboration d'un projet sur les solutions fondées sur la nature pour l'adaptation au changement climatique dans l'agriculture par la transformation du secteur privé (VN-ADAPT).



Selon le directeur national de SNV au Vietnam, Peter Loach, le delta du Mékong fait face à des menaces urgentes dues au changement climatique, qui affecte gravement la production agricole. Il est temps d'innover l'agriculture pour s'adapter au changement climatique. Cela nécessite un engagement à accroître l'innovation et les investissements publics et privés pour une agriculture durable. SNV espère que le projet VN-ADAPT créera des solutions pour la conservation et la restauration de la biodiversité et des écosystèmes, contribuant ainsi à améliorer les moyens de subsistance des populations locales et à promouvoir une agriculture intelligente qui s'adapte au changement climatique.

Erosion fluviale. Photo d'illustration: VNA



De son côté, le gouvernement vietnamien a élaboré et développé un projet de restructuration du secteur agricole dans le sens de l'augmentation de la valeur ajoutée et du développement durable. En outre, le Vietnam a signé plusieurs accords commerciaux stratégiques, créant des conditions nécessaires au développement durable du secteur agricole à l'avenir. En juin 2022, le Premier ministre a publié une directive n°08/CT-TTg sur certaines tâches visant à promouvoir un développement agricole et rural durable dans le delta du Mékong, en s'adaptant de manière proactive au changement climatique. De plus, le Premier ministre vient d'approuver la Stratégie nationale sur le changement climatique à l'horizon 2050.



Grâce à la mise en œuvre du projet VN-ADAPT, le ministère des Ressources naturelles et de l'Environnement, SNV et les partenaires internationaux contribueront à soutenir la résilience du delta du Mékong face aux graves impacts causés par le changement climatique.-VNA