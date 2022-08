Le général Vo Nguyên Giap. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le Centre national des archives N°3 a organisé le 24 août à Hanoï une cérémonie pour recevoir des documents photographiques sur le général Vo Nguyên Giap offerts par le colonel, journaliste et photographe Trân Hông.

Il s'agit d'un événement significatif à l'occasion du 77e anniversaire de la Révolution d'août et de la Fête nationale (2 septembre), et du 111e anniversaire du général Vo Nguyên Giap (25 août 1911).

Le colonel, journaliste et photographe Trân Hông. Photo: VNA

111 photos ont été remises lors de la cérémonie, qui sont des portraits et des photos reflétant les activités et les récits de la vie quotidienne du général légendaire Vo Nguyên Giap durant la période 1986-2013.

La directrice du Centre national des archives N°3, Tran Viêt Hoa, a déclaré que les photos avaient été sélectionnées, éditées et arrangées par le personnel du Centre et l’auteur Trân Hông au cours de plus de l'année dernière.

Lors de la cérémonie, le colonel et journaliste Trân Hông a partagé de nombreuses histoires sur la vie du général légendaire dont il a été témoin.

Le général Vo Nguyên Giap, de son vrai nom Vo Giap et dont le cryptonyme est Van, est né le 25 août 1911 à Quang Binh (Centre) et décédé le 4 octobre 2013 à Hanoï.



Il est connu pour être le vainqueur de la bataille de Diên Biên Phu (1954), qui a sonné la défaite et le départ des Français de l'Indochine, puis de la victoire de la libération totale du Sud et la réunification nationale au printemps 1975.



Le général Vo Nguyên Giap est entré dans l’histoire et les études militaires et stratégiques de son vivant. Il était admiré par ses amis voire ses ennemis, dont les généraux français Raoul Salan et américain William Westmoreland. "Général autodidacte", selon ses propres termes, il n'a suivi aucun cours d'une quelconque académie militaire. -VNA