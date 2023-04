Photo: VNA



Hanoï (VNA) – Depuis le début de l'année jusqu'au 20 avril, le Vietnam a attiré près de 8,9 milliards de dollars d'investissement direct étranger (IDE), selon l'Agence des investissements étrangers du ministère du Plan et de l'Investissement.

En particulier, les nouveaux flux d'IDE ont de nouveau augmenté après une légère baisse au cours du premier trimestre.



Plus précisément, le pays a délivré la licence d'investissement à 750 nouveaux projets, cumulant plus de 4,1 milliards de dollars, en hausse de 65,2% en nombre et de 11,1% en valeur sur un an.



En outre, 386 projets en opération ont relevé leur investissement initial de 1,66 milliard de dollars au total, soit respectivement une augmentation de 19,5% et une diminution de 68,6% en variation annuelle.



Les apports en capital et achats d'actions par les investisseurs étrangers ont atteint plus de 3,1 milliards de dollars, en hausse de 70,4%.



Les investissements étrangers ont été versés dans 18 des 21 secteurs économiques nationaux, dont les industries manufacturières ont été le secteur le plus attractif avec plus de 5,1 milliards de dollars, représentant 57,8% du total capital enregistré. Elles ont été suivies par la banque et la finance avec 1,5 milliard de dollars, soit 17%, et l’immobilier avec près de 972 millions de dollars.

Toujours au cours des quatre premiers mois, 77 pays et territoires ont investi au Vietnam. Singapour, le Japon et la Chine ont été les trois les plus grands, avec environ 2,2 milliards de dollars, près de 2 milliards de dollars et 752 millions de dollars, respectivement.



La capitale Hanoï est arrivée en tête en termes d’attraction d’IDE, avec plus de 1,1 milliard de dollars, devant Bac Giang, Ho Chi Minh-Ville, Binh Duong et Dong Nai.



Selon un responsable de l'Agence des investissements étrangers, la hausse des nouveaux projets montre que les petites et moyennes entreprises (PME) continuent de faire part de confiance dans l'environnement d'investissement du Vietnam. -VNA