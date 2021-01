Dans une usine de transformation d'ananas pour l'exportation dans la province d'An Giang (Sud). Photo : VNA

Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Le Partenariat régional économique global (RCEP) est une bonne opportunité pour le Vietnam d'investir dans le développement des chaînes de valeur des produits agricoles.



C’est ce qu’ont affirmé des experts lors d’une conférence sur le RCEP et les opportunités de promouvoir les chaînes de valeur des produits agricoles vietnamiens, tenue par l'Association des fermes et des entreprises agricoles du Vietnam (VFAEA) le 15 janvier à Ho Chi Minh-Ville.



Le Duy Minh, président de la VFAEA, a déclaré que le RCEP était considéré comme le plus grand accord de libre-échange au monde, avec un marché d'environ 2,2 milliards de consommateurs et représentant environ 30% du PIB mondial.



Son entrée en vigueur favorisera le développement des chaînes de valeur régionales et mondiales et contribuera au développement économique des pays membres, dont le Vietnam, a-t-il souligné.



Dang Phuc Nguyen, secrétaire général de l'Association vietnamienne des fruits et légumes (VINAFRUIT), a indiqué que le Vietnam pourrait être l'un des pays bénéficiant de nombreux avantages du RCEP, car la plupart des pays signataires avaient besoin d’importer des marchandises comme produits agricoles et aquatiques, qui étaient des produits d’excellence du Vietnam...



« Cependant, la pression concurrentielle est très élevée car de nombreux partenaires régionaux ont des produits similaires à ceux du Vietnam, mais leur compétitivité est plus forte. Actuellement, la qualité et la valeur ajoutée de la plupart des produits vietnamiens sont encore modestes », a-t-il affirmé.



Selon les spécialistes, les entreprises doivent considérer les accords de libre-échange en général et le RCEP en particulier comme une opportunité et une motivation pour améliorer la qualité des produits, la gestion et la compétitivité. -VNA