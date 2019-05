Hanoï, 29 mai (VNA) – Le Vietnam pourrait atteindre une croissance économique de 6,5 à 6,9%, selon le rapport annuel sur l’économie vietnamienne 2019, rendu public le 29 mai à Hanoï par l’Université de l’Economie de l’Université nationale de Hanoï et l’Institut Friedrich Naumann Foundation Vietnam.

Selon ce rapport, il y a deux scénarios pour l’économie nationale. Le premier prévoit une croissance annuelle de 6,56% et le deuxième, 6,81% comme l’objectif fixé par l’Assemblée nationale.

Selon Nguyen Duc Thanh, chef de l’Institut de recherche économique et de politiques de l’université vietnamienne, la croissance annuelle de 6,81% est faisable en raison de la croissance économique optimiste en 2018, des efforts pour améliorer la compétitivité de l’économie nationale et aussi de la haute croissance des secteurs de l’industrie et des services.

En outre, les entreprises vietnamiennes s’efforcent de changer. Au premier trimestre de 2019, la croissance des exportations des entreprises vietnamiennes a dépassé celle des entreprises à fonds d’investissement direct étranger, selon le rapport.

L’inflation est prévue de 4,79% au lieu de 4% comme l’objectif fixé par l’Assemblée nationale. La raison est due à l’augmentation du prix des carburants et des services publics. En avril 2019, l'indice des prix à la consommation a augmenté de 2,93% et devrait continuer de s’accroître. Dans le monde, les prix des carburants augmentent aussi à cause de la tension en Proche Orient, de la baisse de l’offre et aussi de la chute du yuan de Chine.

Le rapport annuel sur l’économie du Vietnam 2019 porte sur l’entrée du Vietnam à l’économie numérique. Le pays doit faire à la numérisation de l’économie et des activités sociales, au développement de la 4e révolution industrielle, au changement du système mondial de production, de gestion et d’administration. Le rapport donne les analyses et les prévisions du futur de l’économie numérique du Vietnam, les opportunités et défis pour les entreprises vietnamiennes dans le nouveau contexte. -VNA