Le personnel de l'aéroport international de Noi Bai transporte les corps des victimes dans des voitures pour les ramener à la maison. (Photo: VNA)

Hanoi (VNA) - Dans la matinée du 27 novembre, sous la direction du Premier ministre, le ministère des Affaires étrangères a coordonné ses activités avec les organes compétents et les localités du Vietnam pour ramener 16 des 39 cadavres des victimes mortes dans le comté d'Essex, au nord-est de Londres, au Royaume-Uni, à l'aéroport de Noi Bai.

Immédiatement après l’atterrissage de l’avion, les représentants des localités ayant les victimes que sont Nghe An, Ha Tinh, Quang Binh (Centre) ont reçu et amené les cadavres de 16 victimes dans la localité pour les remettre à la famille.

Depuis l'incident, le ministère des Affaires étrangères et l'ambassade du Vietnam au Royaume-Uni collaborent activement avec les organes compétents et les localités du Vietnam, ainsi qu’avec la partie britannique, afin d'aider les familles des victimes dans le règlement de l’affaire, dans l’esprit humanitaire, conformément au droit international, aux dispositions légales et aux pratiques des deux pays.

À l'heure actuelle, les autorités vietnamiennes et britanniques continuent de collaborer étroitement pour rapatrier bientôt les victimes restantes. -VNA