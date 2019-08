Des restes de 17 soldats volontaires et d'experts vietnamiens tombés au Cambodge enterrés dans le cimetière de la province de Dak Lak. Photo: VNA



Dak Lak (VNA) – Des restes de 17 soldats volontaires et d'experts vietnamiens tombés au Cambodge ont été retrouvés et rapatriés durant la saison sèche 2018-2019 par l’équipe K51 (relevant du Commandement militaire de la province de Dak Lak dans les Hauts-Plateaux du Centre).

Ces chiffres ont été donnés lors d’une conférence organisée le 1er août par le Comité populaire de la province de Dak Lak pour examiner la recherche et le rapatriement des restes de soldats volontaires et d'experts vietnamiens tombés au Cambodge durant la saison sèche 2018-2019.

En juillet dernier, l’équipe K51 a également découvert des restes d’un soldat vietnamien qui a ensuite été identifié et remis à sa famille pour une inhumation dans la province centrale de Binh Dinh.

L’objectif fixé pour cette année est de rapatrier des restes d’entre 3 et 5 des soldats vietnamiens morts pendant la guerre au Cambodge et les enterrer dans la province de Dak Lak en 2020.

De plus, durant la saison 2019-2020, l’équipe K51 s’efforcera de rechercher, de rassembler et de rapatrier des 10 soldats volontaires et d'experts vietnamiens décédés pendant la guerre au Cambodge. -VNA