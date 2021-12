Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Le Vietnam a remis le 14 décembre aux États-Unis les restes de deux personnes qui pourraient être des soldats américains morts pendant la guerre au Vietnam.

La cérémonie de remise s'est tenue à Da Nang, avec la participation de représentants de l'Office vietnamien de recherche des personnes portées disparues (VNOSMP), de l'ambassade des États-Unis au Vietnam et du Bureau M.I.A des États-Unis à Hanoï.

Les restes avaient été retrouvés lors d’une campagne de recherche conjointe Vietnam-États-Unis entre juillet et décembre 2021, et avaient été examinés par des experts médico-légaux vietnamiens. Ces derniers ont recommandé que les restes soient emmenés à Hawaï aux États-Unis pour une vérification plus détaillée.

Le directeur adjoint du VNOSMP (Vietnam Office for Seeking Missing Persons) Nguyen Hong Quang a souligné la politique humanitaire du Vietnam dans la recherche des personnes portées disparues pendant la guerre. Il a exprimé son espoir que les États-Unis intensifieraient leur soutien au Vietnam dans le traitement des conséquences de la guerre, en particulier le déminage, l’assainissement de la dioxine, l’assistance aux victimes de l'agent orange/dioxine et la recherche de soldats vietnamiens disparus pendant la guerre.

Le vice-ambassadeur par intérim des États-Unis, Noah Zaring, a remercié le gouvernement, le peuple et les agences vietnamiens pour leur soutien aux opérations de recherche des personnes portées disparues pendant la guerre. Il a affirmé que la coopération humanitaire dans ce problème contribuait à renforcer la confiance et le respect mutuels, à promouvoir les liens Vietnam-États-Unis dans divers domaines comme l'économie, le commerce et le règlement des conséquences de la guerre au Vietnam.

La recherche des restes des militaires américains disparus pendant la guerre du Vietnam est une activité humanitaire conjointe entre les gouvernements vietnamien et américain. Il s'agit de la 157e remise de restes depuis 1973.-VNA