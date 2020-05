Un avion de Vietnam Airlines. Photo d'illustration : VNA



Hanoï (VNA) – Près de 200 Vietnamiens en Europe ont été rapatriés les 15 et 16 mai, avec parmi eux des enfants de moins de 18 ans, des personnes âgées, des personnes malades, des femmes enceintes, des touristes coincés en raison des restrictions de voyage, des travailleurs dont le visa et le contrat de travail sont expirés, des citoyens en voyage d’affaires de courte durée et des étudiants ayant accompli leurs cursus.



Le rapatriement a été réalisé grâce à la coopération entre les organes compétents vietnamiens, les représentations du Vietnam dans des pays d’Europe (Espagne, Allemagne, Suisse...), la compagnie aérienne nationale Vietnam Airlines et les organes compétents locaux.



Dès l’atterrissage à l’aéroport international de Da Nang (ville de Da Nang, Centre), les passagers ont fait l’objet d’examens médicaux et ont été mis en quarantaine selon les règles sanitaires.



Sur la base des souhaits de citoyens vietnamiens, de la capacité d’accueil des centres de confinement dans les localités et de l’évolution de l’épidémie, les ministères des Affaires étrangères, des Transports et les autres organes compétents, ainsi que les représentations du Vietnam à l’étranger, les compagnies aériennes vietnamiennes, continueront de coopérer pour continuer d’effectuer des vols de rapatriement de ressortissants vietnamiens. -VNA