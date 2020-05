Un examen médical est obligatoirement appliqué à tous les citoyens vietnamiens du Canada après leur atterrissage à l'aéroport international de Van Don à Quang Ninh. Photo : VNA

Hanoï (VNA) – Les 8 et 9 mai, les services compétents du Vietnam, des organes de représentation du Vietnam au Canada et la compagnie aérienne nationale du Vietnam (Vietnam Airlines) ont collaboré avec les agences compétents du Canada dans l’organisation d’un vol pour ramener 276 citoyens vietnamiens au Vietnam.

Il s'agit d'enfants de moins de 18 ans, de personnes âgées, de personnes souffrant de maladies, de touristes et d'étudiants sans hébergement à cause de la fermeture des cités universitaires.

Le consul général du Vietnam à Vancouver a envoyé des cadres à l’aéroport pour soutenir ces citoyens vietnamiens à effectuer les procédures d'embarquement.

Tout au long du vol, tous les passagers et tous les membres d’équipage ont respecté les règlements dans la prévention et la lutte contre la pandémie de COVID-19. Immédiatement après l’atterrissage à l'aéroport international de Van Don, province de Quang Ninh (Nord), les autorités ont procédé à un examen médical et emmené les participants du vol à un centre de quarantaine concentrée comme prescrit.

Plus tôt, lors d'un vol à destination du Canada, les services compétents du Vietnam ont coopéré avec l’ambassade du Canada au Vietnam pour transporter certains citoyens canadiens chez eux.

En mettant en œuvre la direction du Premier ministre, les organes compétents du Vietnam continueront d’effectuer des vols commerciaux pour ramener les citoyens vietnamiens dans le pays en fonction de l'évolution de la pandémie et de la capacité de les recevoir dans les établissements de quarantaine concentrée. -VNA