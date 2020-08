Photo : VNA

Le rapatriement a été réalisé grâce à la coopération entre les organes compétents du Vietnam et de Républiquede Corée, l’Ambassade du Vietnam en République de Corée, la compagnie aérienne vietnamienne VietJet.Dès l’atterrissage à l’aéroport international de Nô Bai, les passagers ont fait l’objet d’examens médicaux et ont été mis en quarantaine selon les règles sanitaires.Les autorités vietnamiennes et les missions à l'étranger prévoient d'organiser plus de vols pour ramener plus de citoyens vietnamiens chez eux, en fonction de leurs besoins et de la capacité de quarantaine à domicile.- VNA