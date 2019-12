Vinh Phuc (VNA) - Le district de Tam Dao, dans la province de Vinh Phúc, connaît actuellement un engouement touristique sans précédent grâce à ses nombreux sites populaires et à sa nature environnante.

Une vue de Tam Dao, à Vinh Phúc (Nord). Photo : CVN

À plus de 900 m d’altitude, Tam Dao regorge de sites propices au développement touristique : lacs, chutes d’eau, forêts et montagnes, grottes et cavernes, entre autres. Son parc national, en particulier, compte plus de 1.400 espèces animales et végétales dont une centaine rares et à protéger. Grâce à sa température avoisinant les 18oC toute l’année, Tam Dao est devenu une destination de prédilection des touristes, surtout en été.Par ailleurs, le distrct a su préserver ses patrimoines immatériels, tels que chant de Soong Cô et rites de mariage de certaines ethnies minoritaires notamment.Ces facteurs, jugés prometteurs pour le tourisme, permettent à Tam Dao de devenir un lieu où la culture, la religion, l’écologie, le repos et l’aventure se retrouvent autour de produits touristiques variés.Un investissement qui porte ses fruitsAfin de se faire remarquer, le district mise sur des projets à fort investissement. En outre, il met en place des activités dans le cadre de la promotion du tourisme local sous forme de séminaires, foires, etc. Les panneaux d’informations ainsi que l’amélioration de la voirie font également partie des investissements.Grâce aux mesures incitatives en faveur du développement du tourisme, beaucoup d’infrastructures ont été construites, avec notamment le Centre de la culture et du festival de Tây Thiên, le téléphérique de Tây Thiên, un terrain de golf… Sans compter d’autres projets de restauration des patrimoines historiques et culturels.Actuellement, Tam Dao compte plus d’une centaine d’hôtels et "homestay" (séjour chez l’habitant). Cet essor touristique s’explique par la contribution de tous les acteurs du secteur, des particuliers aux entreprises, en passant par les différentes collectivités, tous œuvrant pour le développement du district.Ces efforts portent aujourd’hui leurs fruits. Ainsi, en 2018, Tam Dao a accueilli plus de 1,8 million de visiteurs avec un chiffre d’affaires de plus de 130 milliards de dôngs. – CVN/VNA