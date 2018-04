Le pont de Bach Dang lorsqu'il était en cours de construction. Photo: VNA



Quang Ninh (VNA) - La présidente de l'Assemblée nationale (AN) vietnamienne Nguyen Thi Kim Ngan a participé samedi matin à la cérémonie de raccordement des tabliers du pont de Bach Dang.

Cet ouvrage, conçu et réalisé par des ingénieurs et ouvriers nationaux, figure parmi les projets clés du secteur des transports de la province de Quang Ninh, reliant cette dernière et la ville de Hai Phong.

Mis en chantier le 25 janvier 2015, le pont de Bach Dang, d'une longueur totale de 5,4 km, représente un investissement de près de 7.300 milliards de dongs.

Ce projet revêt une signification importante car il permettra de raccourcir le trajet entre Hanoï et Quang Ninh, et contribuera à renforcer les liens au sein du Triangle économique Quang Ninh-Hai Phong-Hanoï, trois grands centres économiques du Nord. A côté des deux projets d'autoroutes Ha Long-Van Don et Van Don-Mong Cai, le pont Bach Dang contribuera également à favoriser l'accès depuis Hanoï au poste frontalier de Mong Cai à Quang Ninh.

Le même jour, la présidente de l'AN Nguyen Thi Kim Ngan et sa délégation sont allées examiner l'autoroute reliant le pont de Bach Dang à Ha Long et Van Don, et le projet d'aéroport international de Van Don. -VNA