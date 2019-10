Hanoi (VNA) - Le Vietnam se positionne toujours au quatrième rang des pays de l’ASEAN et au 27e rang parmi 190 pays et économies en termes de raccordement à l’électricité, selon le rapport Doing Business 2020 de la Banque mondiale.

L’EVN s’emploie à garantir le bon fonctionnement du réseau. Photo : VNA

L’indice global s’est amélioré pour la sixième année consécutive avec 88,2 points, en hausse de 0,26 point par rapport à 2018, en ce qui concerne les procédures de mesure, la durée et le coût de la connexion au réseau national, la fiabilité de l’alimentation électrique et la transparence des prix de l’énergie.Le Vietnam figure également parmi les quatre premiers pays membres de l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (CPTPP) en termes d’accès à l’électricité.Afin d’atteindre un classement élevé, l’Electricité du Vietnam (EVN) a mis en œuvre des mesures de transformation numérique pour améliorer les services clientèle, notamment par l’enregistrement des services, la signature du contrat et le paiement en ligne, tout en améliorant la transparence des procédures et des réglementations via son site Web de soins à la clientèle, et son application mobile.Cette année, l’EVN a lancé tous ses services sur une plate-forme électronique et une infrastructure de technologie de l’information modernisée.En septembre 2019, elle a adopté à titre expérimental le paiement de factures d’électricité sur le portail national des services publics, qui deviendra officiel à l’échelle nationale en novembre.L’EVN a également offert ses services sur tous les sites Web de services publics et les centres d’administration publique de toutes les villes et provinces. – VNA