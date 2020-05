Hanoi (VNA) - Le match entre Hoang Anh Gia Lai et Nam Dinh a reçu non seulement l'attention des fans du pays, mais attiré également l'attention de l'opinion publique internationale.

Un journal turc écrit sur le football vietnamien. (Captures d'écran)

Après une pause due à l'épidémie de COVID-19, le championnat vietnamien de football de première Ligue est officiellement de retour avec la rencontre opposant Hoang Anh Gia Lai et Nam Dinh dans le cadre des éliminatoires de la Coupe nationale.Ce match a reçu non seulement l'attention des fans du pays, mais attiré également l'attention de l'opinion publique internationale car il s'agit d'un match rare permettant au public d'entrer sur le terrain pendant la saison épidémique.Dans ce match, plus de 10.000 fans sont venus au stade de Thien Truong pour encourager les deux équipes.Témoin de ce qui s'est passé à Thien Truong, le site Futbol Arena de Turquie a publié un article avec des photos des fans hors du terrain avant le début du match.Dans un article intitulé "Un match avec 15.000 spectateurs en pleine période de COVID-19", l’auteur a écrit "alors que de nombreux tournois ont été interrompus à cause du COVID-19 ou doivent avoir lieu sur le terrain sans spectateurs comme en Allemagne, 15.000 supporters étaient sur le terrain pour regarder le match entre Nam Dinh et Hoang Anh Gia Lai au Vietnam, pays qui avait suspendu ses activités football istiques en mars."Futbol Arena a également informé que "en ce moment, le Vietnam enregistre 324 cas d’infection au coronavirus et aucun décès."Pendant ce temps, la version thaïlandaise de Goal a précisé que les tribunes du stade Thien Truong étaient très animées avec les applaudissements enthousiastes de plus de 10.000 spectateurs, qui avaient tous fait l'objet de contrôles de la température corporelle avant d'entrer."La situation au Vietnam s'est considérablement améliorée après avoir enregistré 324 cas, dont 267 guéris et aucun décès. Cela a permis la reprise du championnat." a ajouté Goal.Lors de ce match de reprise, Raphaelson et Mai Xuan Quyet ont marqué deux but, apportant à Nam Dinh une victoire 2-0 devant Hoang Anh Gia Lai. - CPV/VNA