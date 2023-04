Le pangolin malais. Photo: Australian Geographic

Ninh Binh (VNA) - Le Centre d'étude et de sauvegarde des animaux sauvages au Vietnam (Save Vietnam's Wildlife - SVW), en collaboration avec le parc national de Cuc Phuong dans la province septentrionale de Ninh Binh (Nord) et le parc national de Pu Mat dans la province de Nghe An (Centre), ont relâché le 19 avril 15 pangolins malais (Manis javanica) en voie de disparition dans la nature.Tous ces animaux avaient été confisqués lors du traitement d’affaires de commerce illégal d'espèces sauvages au Vietnam.Parmi ces 15 animaux, trois femelles sont enceintes. Ils avaient été soignés par le SVW avant d'être relâchés dans la nature.Selon le SVW, les pangolins en particulier et les animaux sauvages en général après avoir été secourus doivent passer un processus d’au moins 30 jours pour surveiller leur état de santé.Depuis sa fondation, le SVW a sauvé avec succès près de 1.700 pangolins, devenant ainsi la plus grande unité de sauvetage de pangolins au monde.-VNA