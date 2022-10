Une tortue terrestre Manouria Impressa vue dans la Réserve naturelle de Hon Ba. Photo: Réserve naturelle de Hon Ba

Khanh Hoa (VNA) – Quelques individus de la tortue terrestre Manouria impressa ont été récemment découverts à une hauteur de 200-400m dans un ruisseau forestier montagneux dans la Réserve naturelle de Hon Ba, province de Khanh Hoa (Centre).

Cette espèce menacée est inscrite dans la Livre rouge du Vietnam et la Liste rouge de l'UICN en 2000. Au Vietnam, elle se trouve essentiellement dans les provinces de Lai Chau, Lao Cai, Nghe An, Ha Tinh, Kon Tum et Lam Dong.

L'espèce de tortue est principalement présente dans les zones forestières montagneuses, parfois à des altitudes élevées, jusqu'à plus de 900 m. Elle devient actif la nuit et se cache à l'intérieur des grottes pendant la journée. L'espèce a une carapace et une peau brun doré avec une longueur de carapace de 180 à 206 mm.

La Réserve naturelle de Hon Ba se situe à environ 40km au sud-ouest de la ville de Nha Trang et à cheval sur quatre districts: Cam Lam, Dien Khanh, Khanh Son et Khanh Vinh. Elle abrite 321 espèces appartenant à 90 familles chez 4 mammifères, oiseaux, reptiles et amphibiens d'animaux dont 56 précieuses.

Actuellement, le Comité de gestion de la Réserve naturelle de Hon Ba renforce les mesures pour minimiser l’impact de l’homme sur l’habitat des espèces sauvages dont cette tortue terrestre. -VNA