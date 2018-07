Le vice-Premier ministre permanent Truong Hoa Binh

Long An (VNA) – Le vice-Premier ministre permanent Truong Hoa Binh s’est rendu le 8 juillet dans le district de Dong Thap Muoi (Plaine des Joncs, province de Long An, Sud) pour visiter et offrir des cadeaux à des « Mères héroïques » de cette localité.

Il a aussi remis 250 vélos d’une valeur totale de 600 millions de dongs aux enfants en difficulté.

Truong Hoa Binh a affirmé l’attention du gouvernement quant l’amélioration de la vie matérielle comme spirituelle des «Mères héroïques », des Invalides de guerre et des proches des personnes mortes pour la Patrie. « C’est la position du Parti et de l’Etat envers les personnes qui avaient sacrifié une part ou toute leur vie pour l’indépendance du pays. C’est aussi la reconnaissance et la responsabilité du peuple et de tout le système politique en direction des Morts et aussi les Invalides.

Il a alors demandé aux autorités locales à poursuivre les activités précises en faveur de ces personnes méritantes.

Le même jour, un spectacle intitulé «Grande reconnaissance » a été organisé à Hanoi par l’Association d’assistance aux familles des Invalides de guerre.

Le spectacle a honoré les Morts, les Invalides de guerre et les proches des personnes méritantes qui ont réservé leur vie à la libération nationale et a aussi fait mention des soldats en mission dans les îles ainsi que des organisations et individus ayant contribué à la recherche et au rapatriement des restes des Morts pour la Patrie.

A cette occasion, des livrets de caisse d’épargne ont été remis à des « Mères héroïques », les numéros artistiques de reconnaissances ont été organisées, les résultats de recherche de soldats portés disparus ont été rendus publics. -VNA