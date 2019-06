Hanoi, 19 juin (VNA) - La 17e Exposition internationale de l'ingénierie de précision, des machines-outils et de l'usinage (MTA Vietnam 2019) aura lieu du 2 au 5 juillet au Centre des foires et expositions Saigon (SECC) à Hô Chi Minh-Ville.

Un point presse tenu le 18 juin à Hô Chi Minh-Ville pour présenter l’exposition MTA Vietnam 2019.

Lors d’un point presse tenue mardi 18 juin à Hô Chi Minh-Ville, B.T. Tee, directeur général de la compagnie Informa Markets Vietnam, organisateur de la MTA Vietnam 2019 - a déclaré que l’édition 2019 devrait réunir 508 entreprises de 22 pays et territoires.



D’une sur une superficie de près de 14.000 m², l’exposition comptera également 14 pavillons internationaux représentant les pays et territoires réputés dans ce secteur tels que Grande-Bretagne, Taïwan (Chine), Allemagne, R. de Corée, Japon, Singapour et Thaïlande.



Cet évènement attirera également l'attention de nombreuses marques internationales connue comme Amada, Beling Jingdao, Bystronic, Cybertech, Dine Vina, Hypertherm, Hwacheon, Jinan Bodor, Knuth, Mazak, Marposs, Mitsubishi, Muratec, Nikon, Shandong Leiming, Sandvik, Sodick, Sodick, Viêt Vu, Vpic Viêt Phap, Yamada Il réunira en particulier des exposants spécialisés dans les technologies d'impression 3D, notamment: 3D Smart, Creatz30, Shining 3D, etc.



Avec un panel de thèmes riche et diversifié allant de la métallurgie à la fabrication intelligente, en passant par une série d'ateliers et de forums offrant toutes les informations utiles, ce MTA Vietnam est considéré comme un événement industriel incontournable. Il s'agit d'une opportunité pour les entreprises locales de mettre à jour leurs équipements afin d’améliorer leurs capacités de production et d'accroître leur compétitivité tout en contribuant au développement de l'industrie vietnamienne.



Technologies de l'industrie 4.0

L’édition précédente du MTA Vietnam en juillet 2018 à Hô Chi Minh-Ville.



Dans le but de présenter aux visiteurs les nouvelles technologies pour le marché mondial de la production, qui devient de plus en plus concurrentiel, MTA Vietnam 2019 aura pour la première fois un espace intitulé "We are INDUSTRY 4.0 ready". Il présentera les meilleurs équipements et solutions des principaux fournisseurs de technologies 4.0, en mettant l’accent sur Big Data et analyse du Big Data, automatisation et robotique, modélisation tridimensionnelle, intégration de système horizontal et vertical, internet des objets (IoT), sécurité de l’internet et cloud, fabrication additive ou réalité augmentée.



Le MTA VIETNAM, qui s'est tenu pour la première fois à Hô Chi Minh-Ville en 2005, est devenu le plus important salon professionnel des solutions de fabrication au Vietnam, réunissant au moins 70% d’exposants étrangers ces dernières éditions. En 2018, pendant 4 jours d'exposition, le MTA Vietnam avait attiré plus de 11.131 visiteurs de 32 pays et territoires.



L'industrie mécanique - qui est considérée comme l'une des plus anciennes et des plus basées sur l'industrie - fait de grands progrès au Vietnam. Selon le ministère des Sciences et Technologies, le nombre d'entreprises de ce secteur a augmenté rapidement, passant d'environ 10.000 en 2010 à plus de 21.000 en 2016, ce qui représente 25% des entreprises du secteur manufacturier.



En 2016, le chiffre d'affaires à l'exportation des produits mécaniques a atteint plus de 16 milliards d’USD, principalement pour les appareils ménagers et pièces de rechange pour la production d'autos, motos et métaux. Ces résultats ont en partie contribué au développement socio-économique, à l'industrialisation et à la modernisation du pays. - CVN/VNA