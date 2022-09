Hoi An figure dans le top 25 des meilleures villes du monde. Photo: Getty Images

Hanoï (VNA) - La liste des meilleures villes du monde, votée par les lecteurs de Travel + Leisure, est appréciée pour son mélange de culture, de gastronomie et de convivialité.



La liste des meilleures villes du monde se base sur des facteurs tels que les attractions, le patrimoine culturel, la cuisine, l'accueil de la population locale... et aussi l'adaptabilité pendant le Covid-19.



Dans ce classement, le Vietnam est représenté par Hoi An (province de Quang Nam). Dépassant Cuzco (Pérou), capitale sud-africaine - Cape Town, Charleston (Caroline du Sud – États-Unis), Bangkok (Thaïlande), Ljubljana (Slovénie), Hoi An s'est classée 20e.



En 2019 et 2020, Hoi An avait été élue par les lecteurs du journal américain Travel + Leisure comme en tête du top 15 des « meilleures villes touristiques en Asie ».



Selon Travel + Leisure, Hoi An est depuis longtemps une destination touristique attrayante, en raison de son architecture ancienne, de sa vie nocturne intéressante et des canaux qui coulent autour de la ville. Cependant, ce qui impressionne particulièrement les lecteurs de ce site c'est la culture et les habitants eux-mêmes.



En tête du classement de cette année des meilleures villes du monde se trouve Oaxaca (Mexique). Suivent San Miguel de Allende (Mexique), Ubud (Indonésie), Florence (Italie) et Istanbul (Turquie).-CPV/VNA