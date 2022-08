Hanoi (VNA) - Le Vietnam utilisera quatre vaccins supplémentaires dans son programme élargi de vaccination pour la période 2021-2030, a-t-on appris de la résolution n°104/NQ-CP du gouvernement sur la feuille de route pour augmenter la diversité des vaccins.

En vertu de la résolution signée lundi 15 août par le vice-Premier ministre Vu Duc Dam, les quatre vaccins supplémentaires sont ceux contre le rotavirus à partir de 2022, les pneumococcies à partir de 2025, le cancer du col de l’utérus à partir de 2026 et la grippe saisonnière à partir de 2030.La résolution indique l’étendue et le nombre de bénéficiaires proposés par le ministère de la Santé. En cas de mobilisation d’aides et de soutiens nationaux, ou de fonds complémentaires au budget de l’État, le ministère peut décider de la mise en œuvre anticipée de cette feuille de route.Le gouvernement s’engage à permettre aux provinces et aux villes capables d’équilibrer leurs budgets locaux d’acheter des vaccins contre le cancer du col de l’utérus si elles peuvent accéder à des prix préférentiels pour les groupes à haut risque en plus du programme de 2022 à 2025, dans le but d’encourager les gens à participer à la vaccination contre la maladie.

Une agente de santé préparant à administrer le vaccin anti-Covid-19. Photo : VNA



Le budget de l’État assurera le financement de l’achat des vaccins conformément à la feuille de route, tandis que le budget local allouera des fonds pour organiser la mise en œuvre de la vaccination dans la localité en plus des aides et des soutiens des organisations et des individus nationaux et étrangers, et d’autres sources financières légales ou paiements volontaires d’organisations et d’individus,Le gouvernement a demandé au ministère de la Santé de se coordonner avec les ministères et organismes concernés pour mettre en œuvre la feuille de route visant à augmenter le nombre de vaccins dans le programme élargi de vaccination pour la période 2022-2030 conformément à la réglementation en vigueur. – VNA