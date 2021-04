Université Ton Duc Thang. Photo: tdt.edu.vn

Hanoï (VNA) - Quatre universités du Vietnam figurent dans le classement international du THE - Times Higher Education Impact Rankings 2021 (classement mondial des universités les plus influencées).

Concrètement, l’Université nationale de Hanoï et l'Université Ton Duc Thang se classent dans la lise des 600 premières universités, l'Université des sciences et des technologies de Hanoï (USTH) figure parmi les 601e- 800e et l’Université Phenikaa parmi les 801e -1000e.

Le classement THE Impact Rankings, publié le 21 avril, donne des performances des universités en ce qui concerne les Objectifs du Développement Durable des Nations Unies (ODD). Il a établi sur la base des 17 ODD adoptés en 2015 par les 193 Etats membres des Nations Unies. L’édition 2021 a vu la participation de 1.115 universités dont 25 d’Asie du Sud-Est.

L'Université de Manchester (Royaume-Uni) se classe en tête de ce classement, tandis que trois universités australiennes : l’Université de Sydney, l’Université RMIT et l’Université La Trobe occupent les 2e, 3e et 4e places.

L’Université Hoa Sen (HSU) est classée 4 étoiles; selon les normes QS Stars University Ratings.

L’université vietnamienne répond à toutes les huit critères en matière d’enseignement (Teaching), d’employabilité (Employability), d’internationalisation (Internationalization), de développement académique (Academic Development), d’infrastructures (Facilities) et d’inclusivité (Inclusiveness), de responsabilité sociale (Social Responsibility), de program (Program Strength). -VNA