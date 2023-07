Khanh Hoa, 18 juillet (VNA) - Quatre touristes chinois ont été tués et de nombreux autres blessés après le renversement d'un autocar au col de Khanh Le, dans la province du centre-sud de Khanh Hoa, le 18 juillet après-midi.

Quatre touristes chinois ont été tués et de nombreux autres blessés après le renversement d'un autocar au col de Khanh Le. Photo : VNA

Ho Ngoc Hung, un homme de 58 ans de Ho Chi Minh-Ville, conduisait le véhicule de la ville de Da Lat dans la province de Lam Dong (Hauts plateaux du Centre) à la ville de Nha Trang dans la province de Khanh Hoa lorsqu'il a perdu le contrôle de l'autocar qui a ensuite renversé.



Vingt-trois personnes, dont le chauffeur, deux guides touristiques et 20 touristes chinois, se sont retrouvées bloquées à l'intérieur du véhicule, beaucoup ont paniqué et ont tenté de casser les vitres pour sortir.



Trois victimes sont décédées sur les lieux de l'incident, tandis qu'une est décédée sur le chemin de l'hôpital.



Van Ngoc Huong, président du comité populaire du district de Khanh Vinh, où l'incident a eu lieu, a déclaré qu'une enquête était en cours. L'identité des touristes n'avait pas été confirmée pour le moment.

La police de la circulation, le personnel médical et les forces de secours ont immédiatement emmené les blessés à l'hôpital général de la province de Khanh Hoa pour des soins d'urgence juste après l'incident. Photo : VNA

La police de la circulation, le personnel médical et les forces de secours ont immédiatement emmené les blessés à l'hôpital général de la province de Khanh Hoa pour des soins d'urgence juste après l'incident, selon les autorités de Khanh Vinh.



Le col de Khanh Le, d'une longueur de 33 km, est l'un des plus longs cols du Vietnam, avec des virages serrés, de hautes falaises et de profonds ravins. Il y a eu de nombreux accidents de la circulation ici dans le passé.

Mardi après-midi du 18 juillet, dans sa dépêche n° 668/CD-TTg, le Premier ministre a ordonné de surmonter les conséquences d'un accident de la circulation particulièrement grave dans la province de Khanh Hoa.

Le chef du gouvernement a demandé au président du Comité populaire, chef du Comité de sécurité routière de la province de Khanh Hoa d'ordonner aux agences et unités concernés de la province de concentrer autant que possible la force des médecins, les médicaments et le matériel médical aux victimes, créer des conditions favorables pour que les familles approchent rapidement les victimes de l'accident et organiser des visites, un soutien et des encouragements pour les familles des victimes décédées et blessées dans l'accident.

La province de Khanh Hoa coordonne étroitement avec les agences compétentes du ministère des Affaires étrangères et l'ambassade de Chine dans le processus de traitement des prochaines étapes, garantissant le respect de la loi. - VNANA