De nombreux vols de rapatriement des Vietnamiens sont effectués ces dernières années. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Le ministère des Affaires étrangères a annoncé le 29 janvier qu'il avait publié une décision de suspendre le travail de quatre officiels de son département consulaire pour servir l'enquête sur une affaire de pots-de-vin lors de l'octroi de licences aux entreprises qui ont procédé à des vols de rapatriement des Vietnamiens.

Déterminant qu'il s'agit d'un acte d’intérêts personnels illégal, dans l'esprit de l'absence de zones interdites, d'exceptions et de tolérance, le ministère se coordonnera étroitement avec les agences concernées pour clarifier l'affaire.

Auparavant, l’agence de police d’enquête du ministère de la Sécurité publique avait décidé de poursuivre en justice cette affaire de corruption passive.

Une instance a été introduite contre la directrice dudit département Nguyên Thi Huong Lan, le directeur adjoint dudit département Dô Hoàng Tung, le chef de cabinet dudit département Lê Tuân Anh, et le chef adjoint du Bureau de protection des citoyens dudit département Luu Tuân Dung pour réception de pots-de-vin.



Les enquêteurs du ministère du ministère de la Sécurité publique ont également interpellé et perquisitionné les domiciles et les lieux de travail de ces quatre personnes. -VNA