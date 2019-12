La cérémonie de remise des certificats reconnaissant quatre jardins nationaux du Vietnam en tant que jardins patrimoniaux de l'ASEAN. Photo: VNA



Lam Dong (VNA) - La cérémonie de remise des certificats reconnaissant quatre jardins nationaux du Vietnam en tant que jardins patrimoniaux de l'ASEAN a eu lieu mardi dans la ville de Da Lat, province de Lam Dong (Hauts Plateaux du Centre).

Ce sont les jardins nationaux Bidoup (province de Lam Dong), Vu Quang (situé entre les provinces de Nghe An et Quang Binh), Lo Go-Xa Mat (province de Tay Ninh) et la réserve naturelle Ngoc Linh (province de Kon Tum).

Ainsi, le Vietnam compte actuellement 10 jardins patrimoniaux de l'ASEAN.

A l'issue de la cérémonie, les délégués ont participé à un colloque de consultation sur la création d'un réseau de nouveaux jardins patrimoniaux de l'ASEAN du Vietnam. Ils ont discuté des mesures pour la gestion efficace des jardins patrimoniaux et proposé des orientations pour renforcer la coopération en matière de réserve naturelle et de protection de la biodiversité des jardins patrimoniaux de l'ASEAN dans la région.

La cérémonie était organisée par le Département général de l'environnement du ministère des Ressources naturelles et de l'Environnement et le Centre de l'ASEAN pour la biodiversité (ACB). -VNA