Photo d'illustration : baodautu

Hanoï (VNA) - De janvier à avril, le pays a importé pour 1,36 milliard de dollars de viandes de toutes sortes et de produits à base de viande, soit une hausse de 17,6% par rapport à la même période de l’an dernier, selon le ministère de l'Agriculture et du Développement rural.



L’Australie, l’Inde, les Etats-Unis, la Thaïlande et le Canada ont été les premiers fournisseurs.



Les viandes de bœuf et de buffle sont classées en tête, avec 205 millions de dollars. Viennent ensuite celles de bœuf surgelée, de volailles surgelée, et de porc.



Toujours selon cette administration, les exportations nationales de viande de toutes sortes ont atteint 150 millions de dollars, -23,8% en glissement annuel. -CPV/VNA