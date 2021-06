Les quatre lycéens vietnamiens primés aux Olympiades internationales d'informatique 2021 Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Tous les quatre lycéens vietnamiens participant aux Olympiades internationales d'informatique (IOI) 2021 ont remporté des médailles d'argent, a annoncé le ministère de l'Éducation et de la Formation.

Ils s'agit de Ho Ngoc Vinh Phat du Lycée d'excellence Quoc Hoc – Hue (province de Thua Thien-Hue), Truong Van Quoc Bao et Nguyen Hoang Vu du lycée d'excellence Phan Boi Chau (province de Nghe An), et Le Quang Huy du Lycée d'excellence des sciences naturelles de l'Université nationale de Hanoï.

Auparavant, lors des Olympiades internationales d'informatique 2020, Truong Van Quoc Bao et Le Quang Huy avaient remporté des médailles d'or.

Les Olympiades internationales d'informatique 2021, organisées par Singapour, se sont déroulées du 19 au 25 juin, réunissant 351 participants de 90 pays et territoires. En raison de l'épidémie de COVID-19, le concours s'est tenu en ligne. -VNA