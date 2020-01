Hanoi (VNA) - À l’occasion des vacances du Nouvel An lunaire, les touristes peuvent voyager avec des proches dans la ville aux mille fleurs de Dà Lat ou profiter du soleil à Dà Nang - Hôi An.



Ci-dessous les destinations proposées:



- Dông Van-Meo Vac, Hà Giang

Le sourire des enfants sous un arbre de fleur de pêcher à Dông Van, Hà Giang. Photo: CPV

Pour les voyageurs qui n’aiment pas les endroits bondés, Hà Giang est une suggestion pour la saison des vacances du Têt. Fin janvier et début février, la température dans les hautes terres est encore froide et sur toutes les routes, les fleurs de pêchers ont commencé à fleurir, aux côtés d’autres fleurs printanières tels que prune, chou, etc.



En plus d’admirer le paysage majestueux des montagnes et profiter du Têt avec les H’môngs, les visiteurs peuvent visiter l’ancienne ville de Dong Van, le mât au drapeau de Lung Cu, la route du bonheur (Hanh phuc), l’ancien palais des rois Mèo (H’mông)... et déguster des spécialités de la localité.



- Tràng An-Bai Dinh, Ninh Binh Pour les voyageurs qui n’aiment pas les endroits bondés, Hà Giang est une suggestion pour la saison des vacances du Têt. Fin janvier et début février, la température dans les hautes terres est encore froide et sur toutes les routes, les fleurs de pêchers ont commencé à fleurir, aux côtés d’autres fleurs printanières tels que prune, chou, etc.En plus d’admirer le paysage majestueux des montagnes et profiter du Têt avec les H’môngs, les visiteurs peuvent visiter l’ancienne ville de Dong Van, le mât au drapeau de Lung Cu, la route du bonheur (Hanh phuc), l’ancien palais des rois Mèo (H’mông)... et déguster des spécialités de la localité.- Tràng An-Bai Dinh, Ninh Binh

Le complexe paysager de Tràng An. Source: Vntrip

En tant que site d’écotourisme associé avec la spiritualité, c’est une destination idéale pour le Têt, en particulier pour les visiteurs qui aiment les pagodes afin de prier une bonne chance en début d’année. En plus d’admirer un beau site naturel, les visiteurs peuvent choisir des tournées au temple de Trinh, aux grottes de May et Dia Linh, au temple de Thanh Quy Minh, du temple du roi Dinh. Dans le complexe paysager de Tràng An, ne manquez pas la pagode Bai Dinh ou l’ancien site historique de Hoa Lu.



Il existe de nombreux établissements d’hébergement, pour toutes les bourses. Quelques suggestions sont Hoa Lu Hotel, Vissa Hotel dans la ville de Ninh Binh ou Bai Dinh Hotel, Emeralda Resort dans le district de Gia Vien.



- Dà Nang-Hôi An, Quang Nam En tant que site d’écotourisme associé avec la spiritualité, c’est une destination idéale pour le Têt, en particulier pour les visiteurs qui aiment les pagodes afin de prier une bonne chance en début d’année. En plus d’admirer un beau site naturel, les visiteurs peuvent choisir des tournées au temple de Trinh, aux grottes de May et Dia Linh, au temple de Thanh Quy Minh, du temple du roi Dinh. Dans le complexe paysager de Tràng An, ne manquez pas la pagode Bai Dinh ou l’ancien site historique de Hoa Lu.Il existe de nombreux établissements d’hébergement, pour toutes les bourses. Quelques suggestions sont Hoa Lu Hotel, Vissa Hotel dans la ville de Ninh Binh ou Bai Dinh Hotel, Emeralda Resort dans le district de Gia Vien.- Dà Nang-Hôi An, Quang Nam

Le pont d’Or est l'un des ponts piéton les plus impressionnants au monde. Photo: VNA

Avec de nombreux sites d’attractions, ce sont deux destinations adaptées aux familles. À Dà Nang, les visiteurs peuvent se rendre à la pagode Linh Ung, visiter des rues de fleurs et prendre des photos au pont du dragon ou au pont de l’Amour. A l’occasion du Têt, la zone touristique Ba Na Hills organisera également du 23 janvier au 30 mars un festival de fleurs, avec plus de 1,5 million de tulipes et des milliers de roses. Avec de nombreux sites d’attractions, ce sont deux destinations adaptées aux familles. À Dà Nang, les visiteurs peuvent se rendre à la pagode Linh Ung, visiter des rues de fleurs et prendre des photos au pont du dragon ou au pont de l’Amour. A l’occasion du Têt, la zone touristique Ba Na Hills organisera également du 23 janvier au 30 mars un festival de fleurs, avec plus de 1,5 million de tulipes et des milliers de roses.

Ancienne rue à Hôi An. Photo: Nick M

De Dà Nang, les visiteurs peuvent facilement se rendre à Hôi An en taxi, au prix d’environ 300.000 dongs l’aller simple ; ou plus économique avec le bus numéro 01. Hôi An est toujours poétique avec ses petites ruelles, ses vieilles maisons peintes en jaune. Le soir, vous pourrez découvrir les lanternes fleuries tomber sur la rivière Hoài et siroter une tasse de café en regardant les rues illuminées de lampions.



- Dà Lat, Lâm Dông De Dà Nang, les visiteurs peuvent facilement se rendre à Hôi An en taxi, au prix d’environ 300.000 dongs l’aller simple ; ou plus économique avec le bus numéro 01. Hôi An est toujours poétique avec ses petites ruelles, ses vieilles maisons peintes en jaune. Le soir, vous pourrez découvrir les lanternes fleuries tomber sur la rivière Hoài et siroter une tasse de café en regardant les rues illuminées de lampions.- Dà Lat, Lâm Dông