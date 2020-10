Le bourg de Meo Vac attire les visiteurs par sa beauté sauvage. Photo: Phonghh, Hoangyen93123, _Sundaew, Calvinthaipham.

Hanoï (VNA) - Outre les montagnes et les forêts sauvages et majestueuses, la région Nord-Ouest attire également les touristes avec ses bourgs à la beauté lyrique et poétique.En quittant les rues animées, vers des bourgs d'une beauté immaculée mais non moins romantiques, les visiteurs vivront des moments paisibles. Ici, vous pourrez admirer des montagnes majestueuses et découvrir la vie des habitants du Nord-Ouest.Bourg de Meo Vac (Ha Giang)À environ 150 km du centre-ville de Ha Giang, Meo Vac attire toujours les touristes par sa beauté immaculée. Les visiteurs ont l'occasion d'admirer un beau bourg situé au milieu d'une vallée verdoyante. Le long de la route vers Meo Vac, vous passerez des cols sinueux dans une nature paisible et romantique.En particulier, lors de la visite de Meo Vac, les visiteurs peuvent également passer le col de Ma Pi Leng, qui offre une superbe vue sur la rivière Nho Que. De plus, vous pouvez visiter le village des Lo Lo pour découvrir la vie de cette ethnie montagnarde et profiter des spécialités locales.Bourg de Dong Van (Ha Giang)En plus de Meo Vac, Ha Giang a également le bourg de Dong Van à 160 km du centre-ville. Perché de 1.000 à 1.600 m d'altitude, le bourg offrira aux visiteurs des expériences intéressantes. En raison de la douceur du climat, les visiteurs peuvent s’y rendre à tout moment de l'année.A Dong Van, vous pourrez admirer des maisons anciennes qui ont jusqu'à cent ans. Dans le village, vous pourrez profiter de la beauté de la saison des fleurs triangulaires en octobre-novembre. Cet endroit est une destination touristique à ne pas manquer pour quiconque visite Ha Giang.Bourg de Sapa (Lao Cai)