Quang Ninh (VNA) – Gâté par la nature, proche des grands centres touristiques et riche en traditions historiques, le chef-lieu de Quang Yên de la province de Quang Ninh recèle d’immenses atouts pour le développement du tourisme.

La cascade de Mo, une destination phare de Quang Yên, province de Quang Ninh (Nord-Est).Photo : CVN

Situé au sud-ouest de la province septentrionale de Quang Ninh, Quang Yên dispose d’abondantes ressources touristiques et de paysages naturels charmants tels que la cascade de Mo, le lac de Yên Lâp, l’île de Hoàng Tân avec ses roches calcaires, sa grotte et sa plage immaculée. À cela s’ajoute la lagune de Nhà Mac, de plus de 2.000 ha, avec ses mangroves et son écosystème diversifié...Quang Yên compte plus de 200 sites historiques et culturels dont 41 classés au niveau national et 15 à l’échelon provincial. En particulier, la zone des vestiges historiques de Bach Dang a été reconnue en 2012 site national spécial.Ces cinq dernières années, Quang Yên n’a cessé de prendre des mesures afin de mettre à profit ses atouts touristiques. En avril 2018, une rue dédiée à la gastronomie, nommée "Rivière Chanh - Quai Ngu", a été inaugurée, créant une nouvelle adresse attrayante pour les gourmets.Diversifier l’offre touristiqueGrâce à une promotion efficace, le nombre d’arrivées touristiques à Quang Yên n’a cessé d’augmenter. Celui-ci a accueilli l’an dernier 500.000 visiteurs, pour un chiffre d’affaires de 340 milliards de dôngs. Entre janvier et juin 2019, quelque 320.000 voyageurs s’y sont rendus, pour 290 milliards. D’ici 2020, l’objectif est de recevoir entre 800.000 et 900.000 touristes, créant environ 5.000 emplois locaux."Pour un développement durable du tourisme, Quang Yên s’est concentré sur la diversification des produits, notamment culturels et historiques. L’accent est également mis sur le tourisme spirituel, l’écotourisme et les centres de villégiature", informe Ngô Ðình Dung, chef adjoint du Bureau de la culture et de l’information de Quang Yên. Et de souligner que "la localité développera ses zones touristiques comme le site national spécial de Bach Dang, le village d’artisanat traditionnel de Hung Hoc...".En outre, Quang Yên fait appel à de grands groupes pour investir dans ses projets tels que la zone touristique internationale de Hoàng Tân, les lagunes de Qua Xoài et Nhà Mac, le complexe touristico-immobilier de Ha Long Green. – CVN/VNA