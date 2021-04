Quang Tri (VNA) – La province de Quang Tri, autrefois théâtre d’opération dans le Centre, s’est fixé l’objectif de devenir en 2025 la première province vietnamienne à en finir avec les bombes, mines et engins non explosés (UXO) laisés par la guerre.

Une équipe de démineurs à l'oeuvre à Quang Tri. Photo: VNA



Quang Tri est la province vietnamienne le plus polluée par les restes explosifs de guerre, avec plus de 81% de sa superficie infestée. Les bombes et des mines laissées par la guerre à Quang Tri ont fait plus de 3.430 morts et 5.100 blessés.



Cette localité a obtenu beaucoup de succès dans la coopération et la mobilisation de l’aide d’organisations internationales et d’organisations non gouvernementales (ONG) pour nettoyer les tueurs aveugles à partir de 1995.



Au cours des 26 dernières années (1995-2021), la province a mobilisé près de 144 millions de dollars auprès d’organisations internationales et d’ONG pour surmonter les conséquences des bombes et des mines laissées par la guerre.



Ce financement a aidé la province à détecter et éliminer plus de 740.700 obus et projectiles, et en même temps, à donner à des dizaines d’habitants des moyens de subsistance et des connaissances sur les précautions à prendre pour éviter les accidents tragiques.



Parallèlement, les ONG américaines ont soutenu depuis 1995 les efforts de Quang Tri pour déminer 187 millions de mètres carrés de terres, détecter et détruire des centaines de milliers de bombes, mines et UXO.

Selon des données, il resterait encore près de 800.000 tonnes d’UXO disséminés sur environ 6,6 millions d'ha, soit plus de 20% de la superficie du pays. Photo: VNA



La province met en œuvre depuis 2001 un autre programme de déminage baptisé RENEW-NPA en collaboration avec d’autres ONG étrangères et l’organisation norvégienne NPA (Norwegian People’s Aid).



Financé par le Département d’État américain et le Département britannique pour le développement international (DFID), ce projet vise à améliorer l’environnement et à faire face aux conséquences de la guerre, en particulier des UXO.



Au cours de la période 2021-2025, Quang Tri fixe un objectif annuel de déminer environ 3.000 hectares de terres contaminées par des bombes et mines ; de mobiliser 10 millions de dollars d’aide des organisations internationales, des ONG étrangères pour ce travail.



La province devra achever 100% des travaux d’arpentage et de cartographie des zones polluées par les bombes à fragmentation et de publication des zones dangeureuses de bombes, mines et UXO. – VNA