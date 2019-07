Hanoi, 17 juillet (VNA) - La province de Quang Tri (Centre) prévoit de faire certifier au moins 60.000 hectares de forêts par le Forest Stewardship Council (FSC) au cours des 10 prochaines années, soit trois fois plus que la superficie actuelle du FSC.

Photo d'illustration. VNA

En juillet, la province était à la tête du développement forestier FSC du pays avec 20.000 hectares. La plupart des forêts ont été plantées par les compagnies forestières Ben Hai, Duong 9 et Trieu Hai.



L’objectif de la province est considéré comme réalisable car elle possède une force énorme en matière de boisement tout en prévoyant de développer sa filière bois.



Actuellement, l’approvisionnement en bois, notamment avec la certification FSC, ne répond pas à la demande locale. Trente-huit usines de transformation du bois de la province, d’une capacité totale de près de 2,2 millions de tonnes par an, doivent acheter environ 30% de leur bois dans d’autres localités.



L’année dernière, la province a pris diverses mesures pour développer les forêts FSC: créer des chaînes de valeur pour la transformation du bois FSC, adopter des politiques d’encouragement aux populations locales à planter des arbres, application des technologies pour produire des plants de haute qualité.



Selon le centre local d'encouragement à l'agriculture, les forêts FSC génèrent des revenus de 150 à 200 millions de dongs par hectare sur un cycle de 10 ans, soit deux à trois fois plus que les forêts traditionnelles.



L'industrie du bois de Quang Tri a connu une forte croissance, se classant au deuxième rang dans le pays. Ses produits sont expédiés vers les marchés étrangers, notamment les États-Unis, l’Europe, le Japon et la République de Corée. - CPV/VNA