Quang Tri (VNA) - Vingt-deux soldats et responsables militaires sont portés disparus après qu’un glissement de terrain a englouti leur base dans la région montagneuse de la province de Quang Tri (Centre) de bonnes heures dimanche 18 octobre.

Les sauveteurs aux prises avec des conditions difficiles entravés par le glissement de terrain et le mauvais temps. Photo: VNA



Les personnes portées disparues appartiennent à l’unité 337 de la région militaire 4.



Vers 10h00, les trois premiers corps des 22 victimes ont été retrouvés, a fait savoir Hô Van Khun, secrétaire du comité du Parti de la commune de Huong Phung, district de Huong Hoa, province de Quang Tri.



Selon le Comité populaire provincial, il est difficile d’atteindre la zone touchée de la commune de Huong Phung, car de nombreux tronçons de route ont été bloqués en raison d’un glissement de terrain. Les forces compétentes ont mobilisé des équipements et des ressources humaines pour accéder au site.



Plus tôt, à 06h30, un groupe de 20 sauveteurs comprenant des policiers, des cadres et des habitants locaux, a accédé au site du glissement de terrain dans le hameau de Cop qui s’est produit dimanche 18 octobre à 01h00, a indiqué Hô Van Khun à l’Agence vietnamienne d’information (VNA).



Le président du Comité populaire provincial de Quang Tri, Vo Van Hung, a convoqué une réunion d’urgence tôt dans la matinée pour mener à bien les opérations de sauvetage. Une unité de pilotage de la commune de Khe Sanh, district de Huong Hoa a été mise en place.

Une équipe médicale a été mise en place pour traiter les personnes si elles sont joignables.



Des postes frontaliers sont préparés au cas où de nouveaux glissements de terrain frapperaient la zone et des avertissements urgents ont été envoyés aux résidents locaux sur le risque de nouvelles inondations.



Dans la matinée, des équipes d’inspection se rendent dans les zones touchées pour diriger les opérations de sauvetage.



Samedi 17 octobre à 18h30, un glissement de terrain s’est produit dans le district de Huong Hoa qui a enterré six personnes d’une même famille. Deux ont été retrouvés mortes et les quatre autres sont toujours portées disparus.



Des inondations à grande échelle se produisent dans toute la province de Quang Tri, avec pas moins de 82 communes sur les 124 de la province touchées. – VNA