Les touristes visitent l'île de Côn Co. Photo : NDEL

Hanoï (VNA) - Le tourisme maritime et insulaire de la province de Quang Tri (Centre) a la tendance à se redresser rapidement. Ses monuments et ses sites touristiques sont rouverts pour accueillir des visiteurs.



Selon le Comité de Gestion de la plage de Cua Viêt, ces derniers jours, environ 5 000 – 6 000 visiteurs sont venus chaque jour à cette plage. Pour mieux servir les visiteurs, cette unité a rénové la plage et en même temps augmenté les effectifs pour assurer le sauvetage. Le nombre de visiteurs dans les plages de Cua Tung, My Thuy et Vinh Thai, et plusieurs autres, augmente également considérablement.



Depuis début mai, l'île de Côn Co accueille de nombreux visiteurs. Selon le Comité populaire du district de Côn Co, une nouveauté de la saison touristique de cette année est que de nombreux ménages de cette île ont investi dans la construction d’hôtels pour répondre aux demandes croissantes des touristes en matière d'hébergement. Ils ont amélioré les restaurants et les lieux pour mieux servir les visiteurs.



Avec une superficie de 2,3 km2, Côn Co est à environ 17 milles marins de la plage de Cua Viet et du bourg de Cua Viêt. L’île attire les touristes grâce à ses nombreuses plages sauvages composées de copeaux de corail, de pétoncles, de coquillage et de sable blanc. Au fond de la mer se trouvent les récifs coralliens les plus appréciés au Vietnam, dont les coraux rouges rares sont très denses et très beaux. Côn Co est également largement couverte par des forêts vierges qui représentent 70% de la superficie totale de l'île, avec une végétation abondante ...



Le Comité populaire de Quang Tri a lancé de nombreuses politiques préférentielles pour soutenir les entreprises investissant dans le tourisme de villégiature, notamment la construction de zones de villégiatures balnéaires, l'ouverture de circuits sur l'île de Cô Co pour valoriser le potentiel du «triangle» du tourisme maritime de Cua Tung - Cua Viet - Côn Co.



Le Comité populaire de l'île de Côn Co a mis en service un bateau express pour transporter les touristes de Cua Viêt à l'île de Côn Co, ce qui a raccourci le trajet de 2 heures à 45 minutes.-NDEL/VNA