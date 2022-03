Photo: VNA

Quang Tri (VNA) - Le 10 mars, le Commandement militaire de la province de Quang Tri (Centre) a déclaré que son unité d'ingénieurs avait déplacé et fait exploser en toute sécurité plus de 400 explosifs trouvés sur le sol d'une maison dans le 1er quartier, ville de Dong Ha.

Plus tôt, un ménage a découvert de nombreux explosifs lors de la construction de sa maison.

Juste après avoir reçu des informations du ménage, la force du génie du commandement militaire a effectué des inspections sur le site.

Ici, elle a découvert une cave contenant plus de 400 matériels explosifs tels que des obus de mortier de toutes sortes, des obus d'artillerie, des bombes M83, M49, des grenades, des ogives de toutes sortes... Certains d'entre eux sont restés intacts lorsqu'ils ont été trouvés.

Après la guerre, une grande quantité de bombes, mines et autres engins explosifs est restée enfouie dans le sol vietnamien, menaçant constamment la vie des habitants.

On estime à 6,13 millions d’ha la surface "polluée", soit 18,82% de la superficie du pays. Plus de 100.000 personnes ont été tuées ou blessées à cause de ces explosifs. –VNA