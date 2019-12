Des projets éoliens implantés dans le district de Huong Hoa, province de Quang Tri. Photo: thiennhien.net



Quang Tri (VNA) – La compagnie par actions hydroélectrique de Dakrong a commencé mardi les travaux de construction de trois centrales éoliennes dans le district de Huong Hoa, province centrale de Quang Tri pour un investissement total de 4.800 milliards de dôngs (plus de 230 millions de dollars).

Ces éoliennes, d’une puissance unitaire de 48 MW, sont construites sur une superficie totale de plus 52 ha dans les communes de Tân Thanh, Huong Linh, Huong Phung et Huong Tân (district de Huong Hoa).

Les trois projets seront mis en place en octobre 2021, avec une durée de fonctionnement de 50 ans.

Le développement énergétique est l’une des priorités de Quang Tri dans l’objectif de devenir le centre d’énergie éolienne de la partie Nord du Centre.

La localité a délimité trois zones de développement d’énergie éolienne sur plus de 6 700 hectares.

La première zone couvre 2 789 ha dans les communes de Huong Son, Huong Lâp et Huong Phung, dans le district de Huong Hoa, et la seconde couvre 2 882 ha dans les communes de Huong Linh, Huong Lâp et Huong Hiêp. Le troisième couvre 1 036 ha dans les zones côtières des districts de Gio Linh et Vinh Linh et du district de l'île de Côn Co. -VNA