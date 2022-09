Photo d'illustration: VNA

Quang Tri (VNA) - La province de Quang Tri (Centre) a efficacement mobilisé des fonds auprès d’organisations internationales et d’organisations non gouvernementales (ONG) pour améliorer les soins de santé, l’éducation et les moyens de subsistance, régler les conséquences de la guerre et répondre au changement climatique.

Selon le Département provincial des affaires extérieures, l’organisation World Vision International (WVI) a accordé à Quang Tri plus de 9,8 millions de dollars supplémentaires pour financer ses projets de protection de l’enfance, de nutrition et de santé dans les districts de Hai Lang, Huong Hoa et Dakrông pour la période 2023 - 2027. Cette somme a porté à 46 millions de dollars le financement total de WVI à cette localité depuis 2000.

WVI a également accordé des dizaines de millions de dollars pour aider la province à améliorer le niveau de vie des ménages pauvres et des personnes défavorisées, en particulier les enfants.

Au cours de la période 2022 - 2023, les organisations Plan International Vietnam, CARE International au Vietnam et le Centre de recherche des initiatives pour le développement communautaire ont également soutenu Quang Tri dans la mise en œuvre d’un projet d’amélioration de la qualité de vie des communautés de minorités ethniques en difficulté particulière dans les communes de Ta Long, Ta Rut (district de Dakrong), et Huong Lôc, Lia et Ba Tâng (district de Huong Hoa). Des milliers de personnes, notamment des handicapés, des femmes et des enfants ont bénéficié de ce soutien.

Depuis 1996, Quang Tri a mobilisé plus de 146 millions de dollars auprès d’organisations internationales et d’ONG, telles que PeaceTrees Vietnam, Mines Advisory Group, Clear Path International et Norwegian People’s Aid, pour régler les conséquences des bombes et mines datant de la guerre. –VNA