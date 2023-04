L'équipe du projet NPA/RENEW fait le déminage à la commune de Gio My, district de Gio Linh. Photo: VNA



Quang Tri (VNA) - Quang Tri (Centre) est la localité vietnamienne la plus polluée par les restes explosifs de guerre, avec 81% de sa superficie contaminée. Les engins explosifs laissés par la guerre y ont fait plus de 3.430 morts et 5.100 blessés, selon un rapport du ministère de la Défense.

Afin de disposer de ressources pour traiter les conséquences des bombes et des mines, la province s'attache à mobiliser des financements auprès d'ONG et d'organisations internationales. Jusqu'à présent, 34 organisations non gouvernementales (ONG) et 23 organisations internationales ont soutenu le Vietnam dans la lutte contre les conséquences laissées par des bombes, mines et engins explosifs laissés par la guerre. Le gouvernement américain à lui seul a soutenu la province par le biais d'ONG à hauteur de plus de 91 millions de dollars.

Peace Trees Vietnam (PTVN) est la première ONG qui a été délivrée la licence d’opération par le Vietnam dans le domaine de neutralisation des bombes, des mines et des engins explosifs restants après la guerre à Quang Tri. Elle a octroyé 10,5 millions de dollars à la recherche et à la manipulation des mines et des explosifs pour réduire les risques et soutenir le plan de développement socio-économique de la province de Quang Tri pour la période 2021-2025.

D’autres organisations internationales soutiennent également Quang Tri dans le règlement des conséquences des bombes et des mines. Le Groupe consultatif sur les mines (Mines Advisory Group - MAG) déploie un projet de déminage de plus de 29 millions de dollars pour la période 2021-2025.

L’organisation d’assistance populaire de Norvège (NPA) met en œuvre le projet NPA/RENEW (Restauration de l'environnement et règlement des séquelles de la guerre) pour la période 2018-2022 d’une valeur de 13 millions de dollars.

Les ressources mobilisées auprès des ONG et des organisations internationales ont aidé la province de Quang Tri à obtenir de nombreux résultats positifs dans ses efforts pour surmonter les conséquences des bombes et des mines.

De 1975 à 1995, la province comptait chaque année environ 100 victimes des accidents causés par des bombes et des mines. De 2005 à 2015, le nombre moyen de victimes d'accidents causés par les bombes, mines et engins non explosés (UXO) a baissé de 10 personnes par an. Surtout entre 2018 et 2021, aucun accident n’a enregistré. En 2022, il y a eu deux accidents de bombes et de mines, tuant une personne et faisant blessée une autre.

La province a déminé plus de 779.000 bombes et mines de toutes sortes et nettoyé 26.660 hectares de terres contaminées par des bombes et des mines. Selon Nguyên Triêu Thuong, directrice du Service des affaires étrangères de la province de Quang Tri, chef adjointe permanent du Comité provincial de pilotage de traitement des conséquences des bombes et des mines après la guerre, la province a élaboré et mis en oeuvre une stratégie d'action contre les bombes et mines ; et réalisé de nombreuses initiatives appréciées par les organisations nationales et internationales, dont la création du Centre d'action contre les mines - le premier centre provincial de contrôle des mines au Vietnam.

Dans la période 2016 - 2025, la province s'efforce de mobiliser plus de 150 millions de dollars des organisations internationales pour surmonter les conséquences des bombes et des mines laissées par la guerre.

La province de Quang Tri s’est fixé l’objectif de devenir en 2025 la première localité vietnamienne non affectée par les bombes, mines et engins non explosés laissés par la guerre. -VNA