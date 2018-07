Quang Tri, 25 juillet (VNA) - La cérémonie d’ouverture de la foire-exposition industrielle et commerciale du Centre - Tây Nguyên (Hauts Plateaux du Centre) ayant pour thème « Passerelle trans-asiatique » a été tenue dans mardi soir, 24 juillet à Quang Tri (Centre).

Cérémonie d’ouverture de la foire-exposition industrielle et commerciale du Centre-Tây Nguyên. Photo : NDEL.

Cet événement a réuni la participation de 250 entreprises domestiques et étrangères venues des provinces laotiennes et thaïlandaises. Diverses marchandises agricoles, alimentaires et artisanales ont été présentées à cette occasion dans plus de 500 stands d’exposition.La foire-exposition industrielle et commerciale du Centre - Tây Nguyên est une activité visant à promouvoir la présentation des potentiels d’investissement, ainsi que des perspectives de développement commercial, industriel et touristique de certaines provinces du Centre du Vietnam.Clôture le 30 juillet. - NDEL/VNA