Cérémonie marquant l’exportation de son premier lot de riz bio de Quang Tri vers l’Europe. Photo:dantocmiennui.vn

Quang Tri (VNA) - La société des produits agricoles biologique de Quang Tri (QTOrganic) a organisé le 13 février dans la ville de Dong Ha, province de Quang Tri (Centre), une cérémonie marquant l’exportation de son premier lot, de 15 tonnes, de riz bio vers l’Europe.Une tonne de riz biologique de QTOrganic est vendue à 1.800 dollars, a déclaré sa directrice Pham Thi Diem Le.QTOrganic exportera chaque mois 30 à 50 tonnes de riz bio vers le marché européen. En outre, la société prévoit également d'exporter d'autres produits bio locaux, tels que poivre et piment, a-t-elle ajouté.Depuis 2017, QTOrganic a mis en place une chaîne de production de riz bio sur une superficie de 35 hectares dans les districts de Gio Linh, Vinh Linh, Hai Lang, Trieu Phong. Ce modèle, appliquant un procédé de production japonais, affiche un rendement de 5,5 à 6 tonnes par hectare.En 2019, l’Université de Hiroshima du Japon a découvert et annoncé que le riz bio de Quang Tri fusionnait deux composés précieux, le Momilactone A et le Momilactone B (MA et MB), qui ont des effets anti-diabétiques, anti-goutteux et anti-obésité. -VNA