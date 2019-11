Nguyen Van Hung, secrétaire du Comité provincial du Parti de Quang Tri, lors du forum. Photo: VNA

Séoul (VNA) - L’organisation non gouvernementale sud-coréenne Medipeace a organisé le 11 novembre un forum pour rechercher les moyens de renforcer la coopération entre le Vietnam et la République de Corée en matière de soutien aux personnes handicapées dans la province centrale de Quang Tri.

Lors de cet événement qui s'est tenu au siège de l'Agence sud-coréenne de coopération internationale (KOICA) à Séoul, le secrétaire du Comité provincial du Parti de Quang Tri, Nguyen Van Hung, a dit que les personnes handicapées dans sa province rencontraient encore de grandes difficultés. Elles ont besoin de plus de soutien de la part de toute la société, dont des ONG et des gouvernements étrangers.

Nguyen Van Hung a estimé que le modèle consistant à combiner des services de bien-être social et de réadaptation fonctionnelle, appliqué en République de Corée, était convenable au Vietnam. Il a déclaré espérer que la KOICA financera la construction d'un centre de protection sociale et de réadaptation fonctionnelle à Quang Tri et aidera sa province à mettre en place le modèle susmentionné afin de faciliter l'accès des handicapés aux services de bien-être social et de réadaptation fonctionnelle.

Lors du forum, l'ambassadeur du Vietnam en République de Corée, Nguyen Vu Tu, a remercié le gouvernement sud-coréen, la KOICA et l’ONG Medipeace pour leurs assistances humanitaires à Quang Tri. Il a déclaré espérer que Quang Tri et d'autres localités vietnamiennes continueraient de bénéficier du soutien du gouvernement et des ONG sud-coréens.

Pour sa part, Kim Un-sop, responsable de la division de la coopération sociale de la KOICA, a affirmé que son agence continuerait à travailler avec des organisations nationales et étrangères pour aider à améliorer les conditions de vie des personnes handicapées dans les pays en développement.

Le Vietnam est actuellement le principal bénéficiaire d’aides au développement de la République de Corée. Ce pays est le deuxième plus grand fournisseur d'aides publiques au développement du Vietnam, juste après le Japon.

Quang Tri a mené de nombreuses activités de coopération avec la République de Corée. Outre des projets financés par le gouvernement sud-coréen, Quang Tri a bénéficié d’assistances de nombreuses ONG sud-coréennes, notamment Medipeace, pour le secteur de la santé, notamment en matière de renforcement des capacités du personnel médical, de réadaptation des enfants handicapés et de fourniture de matériel médical aux zones défavorisées. -VNA