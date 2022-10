Quang Ninh passera de l’aquaculture côtière à l’aquaculture offshore. Photo: CVN

Hanoï (VNA) - La province de Quang Ninh cherchera à multiplier les modèles aquacoles marins modernes pour devenir la principale source de produits aquatiques du Nord. Pour y parvenir, une batterie de mesures a été mise en œuvre.



Au cours des six premiers mois de 2022, la production totale des ressources halieutiques de la province de Quang Ninh a atteint 73.000 tonnes, soit une augmentation de 8,7% par rapport à la même période de 2021. Dans le détail, la production de la pêche a atteint près de 35.000 tonnes et la production aquacole, 38.000. La superficie aquacole est de 32.000 ha, soit une augmentation de 50% par rapport à la même période en 2021. La production de crevettes et l’élevage marin dans cette localité se sont considérablement développés, mais ils ne sont pas à la mesure des potentiels et atouts.



Des zones de production centralisées



Gâtée par la nature avec plus de 2.000 îles et plus de 250 km de côtes, Quang Ninh a un potentiel énorme pour le développement de l’aquaculture marine. Les fermes aquacoles sont essentiellement implantées dans les villes de Ha Long, Câm Pha, Mong Cai et les districts de Vân Dôn, Dâm Hà, Hai Hà avec un total de 14.502 cages.



La province est la première localité du pays à avoir promulgué des normes sur les matériaux utilisés pour la fabrication des cages aquacoles en eaux saumâtre et salée. Elle se concentre sur le développement de zones de production centralisées pour des produits de valeur tels que poissons et mollusques marins. La localité a fixé comme objectif pour sa filière aquacole une croissance annuelle moyenne de plus de 7%, a déclaré Dô Dinh Minh, chef de l’Office de l’aquaculture.



Dans un proche avenir, Quang Ninh cherchera à multiplier les modèles aquacoles marins modernes pour faire de la province la principale source de produits aquatiques du Nord. La productivité de l’élevage marin y est encore faible, le secteur manque de réseaux, l’infrastructure des zones aquacoles émerge spontanément, sans organisation, la mise en place de l’achat et de la transformation des crevettes et des produits marins ne s’est pas encore développée au-delà du stade initial.



Une production de masse



Il est prévu que la superficie totale de l’aquaculture marine de Quang Ninh atteigne plus de 8.800 ha d’ici fin 2025, représentant 33% de la superficie totale de l’aquaculture, et que la production aquacole marine représente 65% de la production aquacole totale (environ 59.500 tonnes). Le taux de croissance moyen de la production de 2020 à 2025 devrait atteindre 8% et la valeur de production dépasser 4.600 milliards de dôngs, représentant près de 68% du chiffre d’affaires de la production aquacole.



Pour atteindre ces objectifs ambitieux, le secteur agricole provincial a mis en oeuvre de multiples solutions pour augmenter la production de crevettes et l’élevage marin. À savoir, il se concentrera sur l’amélioration scientifique et technologique de chaque modèle aquacole, la modernisation des processus de production et de gestion, la production centralisée et à grande échelle et l’utilisation de machines et d’équipements pour remplacer le travail humain. De plus, la province orientera la planification vers une production de masse, passera de l’aquaculture côtière à l’aquaculture offshore, développera une planification des zones aquacoles avec des densités d’élevage raisonnables pour un développement optimisé de la production.-CVN/VNA