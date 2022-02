Quang Ninh (VNA) - La province de Quang Ninh (Nord) s’efforce de promouvoir son succès dans la prévention et le contrôle du Covid-19 pour servir sa relance et son développement socio-économiques, visant à en faire un modèle d’adaptation flexible et sûre à l’épidémie et à maintenir un taux de croissance à deux chiffres.

Photo d'illustration: VNA



En plus de gérer étroitement les personnes et les véhicules entrant dans la province depuis les zones à haut risque, Quang Ninh continuera de renforcer les tests de dépitage pour assurer la sécurité de toutes les agences et entreprises de la localité et éviter de nouvelles flambées épidémiques.En février, la province accélère la vaccination contre le Covid-19 dans le but d’administrer au moins une dose à toutes les personnes de 12 ans et plus ainsi que deux et trois doses aux autres. Elle a accordé une attention particulière à la vaccination des travailleurs du secteur informel et des groupes à haut risque.Les localités de la province se sont coordonnées avec les forces de sécurité publique et les travailleurs médicaux pour s’assurer que tous les résidents locaux sont complètement vaccinés.Dans le même temps, Quang Ninh s’efforcera de permettre à tous les élèves de retourner à l’école en toute sécurité, tout en favorisant une coordination étroite entre les familles, les écoles et la société dans la gestion et le suivi de la santé des élèves de manière régulière et systématique.Des directives spécifiques ont été fournies aux écoles et aux élèves sur la prévention et la réponse au Covid-19 et la gestion des contaminations, empêchant la propagation de l’épidémie.Quang Ninh est déterminée à prendre l’initiative de ramener les élèves à l’école en toute sécurité, en veillant à ce qu’ils bénéficient au maximum de l’apprentissage en présentiel.En outre, la province se concentrera sur la reprise du secteur du tourisme dans le cadre d’une adaptation flexible et sûre et d’un contrôle efficace du Covid-19, tout en appliquant des mesures pour attirer le plus grand nombre de visiteurs pendant la saison des fêtes au printemps.Le comité provincial du Parti a chargé les responsables des comités du Parti et des comités populaires des localités touristiques d’assumer la responsabilité d’organiser des événements touristiques en toute sécurité.Quang Ninh fait partie des sept localités du pays choisies pour piloter la réouverture des portes aux visiteurs étrangers dans le but de relancer l’industrie du tourisme après une longue interruption causée par la crise sanitaire.Le groupe Tuân Châu Group a été sélectionné pour accueillir et servir les touristes internationaux dans la province. Il a demandé aux unités concernées de faire des préparatifs minutieux, d’assurer les installations nécessaires, les équipements et les fournitures médicales en quantité suffisante.Les agences de voyages, les entreprises, les hôtels, les établissements d’hébergement et les restaurants ont préparé les meilleures options pour que les touristes internationaux se sentent en sécurité lorsqu’ils voyagent à Quang Ninh.À l’heure actuelle, Quang Ninh compte 625 entreprises et établissements touristiques qui répondent aux critères de sécurité pour la prévention et le contrôle du Covid-19 fixés par la province.Le Département provincial du tourisme a intensifié les activités de promotion du tourisme, créé de nouveaux produits et services touristiques et ceux ayant des liens régionaux, développé un programme de tourisme sûr et sélectionné des produits touristiques typiques et sûrs à présenter aux entreprises de voyage et de tourisme. – VNA