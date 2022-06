Une vue de la baie de Ha Long . Photo: VNA

Quang Ninh (VNA) - En juillet, des vols transportant des touristes de luxe en provenance de République de Corée devront atterrir à l'aéroport international de Van Don, province de Quang Ninh (Nord).

Le premier vol devra atterrir à l'aéroport de Van Don à 11h15 le 1er juillet, transportant 188 passagers, dont des touristes et des opérateurs de voyages sud-coréens. Durant leur séjour, les touristes sud-coréens joueront au golf, visiteront le complexe de divertissement Sunworld Ha Long et la baie de Ha Long - patrimoine mondial reconnu par l'UNESCO, et profiteront d'autres services de loisirs dans la localité.

Il s'agira d'un des premiers groupes de touristes golfiques étrangers à se rendre à Quang Ninh depuis la réouverture du Vietnam au tourisme international à partir du 15 mars 2022 dans le cadre d'une adaptation sûre et flexible et d’un contrôle efficace de l’épidémie de COVID-19.

Toujours en juillet 2022, un deuxième vol charter devra transporter des touristes dépensiers sud-coréens à Quang Ninh.

Selon des dirigeants de la SARL Vietnam Good Feeling Travel And Trading, leur compagnie veut sonder le marché après une longue période d'interruption due à la pandémie de COVID-19, et se concentrer uniquement sur la clientèle haut de gamme, les touristes de luxe. D’autres vols amenant des touristes sud-coréens au Vietnam seront organisés par Vietnam Good Feeling Travel And Trading aux troisième et quatrième trimestres 2022.

Parallèlement aux signes encourageants de la reprise du marché touristique international au cours des derniers mois, la reprise de l'accueil des arrivées internationales à l'aéroport international de Van Don, en particulier des visiteurs sud-coréens, contribue activement à attirer des touristes dépensiers à Quang Ninh et à réaliser l'objectif de la province d'accueillir 1,5 million de visiteurs étrangers cette année.

En mars, dès la reprise complète des activités touristiques à partir du 15 mars, Quang Ninh a accueilli des centaines de touristes étrangers. Mais ce chiffre a été multiplié par sept en avril, et même 12 en mai. Jusqu’à fin mai, Quang Ninh a servi environ 4,3 millions de touristes vietnamiens et étrangers. Cette année, Quang Ninh vise à accueillir plus de 10 millions de visiteurs, dont 1,5 million d’étrangers. A ce jour, la province a atteint près d’une moitié de cet objectif.

Centre de villégiature Yoko Onsen Quang Hanh

Gâtée par la nature avec ses plus de 2.000 îles représentant deux tiers des îles du pays et ses plus de 250 km de côtes, la province de Quang Ninh a d’énormes potentiels pour développer le tourisme durable.

Avec la baie de Ha Long inscrite au patrimoine naturel mondial par l’UNESCO et plus de 600 sites culturels et historiques, Quang Ninh est l’une des provinces du pays les plus favorisées en termes d’atouts touristiques. La baie de Ha Long a été reconnue patrimoine mondial en 1994 et 2000. Elle a également été élue parmi les sept nouvelles Merveilles du monde. Une journée n’est pas suffisante pour découvrir la baie car elle couvre 1.553 km² et comprend près de 2.000 îles et îlots. Ses paysages sont à couper le souffle.

Outre la baie, d’autres sites méritent le détour tels que les îles Quan Lan, Minh Châu, Ngoc Vung, les plages de Trà Cô et Vinh Thuc (ville de Mong Cai), qui attirent de plus en plus de touristes vietnamiens comme étrangers.

Quang Ninh possède également un réseau de transport complet et très pratique avec liaisons aérienne, fluviale et routière.

En 2022, Quang Ninh organisera environ 70 évènements, programmes, activités culturelles, sportives, touristiques et commerciales pour attirer plus de visiteurs.

Quang Ninh a adopté une nouvelle politique de relance du tourisme, qui prévoit de réduire de moitié les frais d’entrée dans les destinations populaires, telles que la baie de Ha Long, le musée de Quang Ninh et le complexe de monuments et de paysages de Yên Tu, au cours du premier semestre 2022. -VNA