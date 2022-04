La police de Quang Ninh renforce les sanctions des cas violant le Code de la route. Photo: VNA



Quang Ninh (VNA) - La province de Quang Ninh (Nord) accueillera sept épreuves dans le cadre des prochains 31e Jeux d'Asie du Sud-Est (SEA Games 31), dont le football féminin.

La localité devrait accueillir 1.726 personnes issues de délégations participant aux 31e SEA Games, dont 978 athlètes.

Les événements sportifs se dérouleront dans cinq sites principaux: le stade de Dai Yen (ville d'Ha Long) ; la zone touristique internationale de Tuan Chau ; le Palais de l'aménagement, des foires-expositions et de la culture de Quang Ninh (ville d'Ha Long); le stade de Cam Pha ; et Legacy Yen Tu Resort (ville d'Uong Bi).

La Police provinciale se prépare à assurer la sécurité et la sûreté de cet événement sportif régional. Elle mobilise toutes ses forces et élabore des plans détaillés pour assurer la sécurité politique et l'ordre social avant, pendant et après les compétitions. Elle renforce les sanctions à l'encontre des cas de violation du Code de route.

La Police municipale s'est également associée aux agences compétentes pour assurer la fluidité du trafic.

Quang Ninh, l'une des 12 localités accueillant les SEA Games 31, organisera les épreuves dans sept disciplines (beach handball, échecs, football féminin, volley-ball, échecs, beach volley et triathlon). -VNA